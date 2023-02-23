Росіяни обстріляли Куп’янський район: поранений чоловік, під завалами люди

Російські військові 23 лютого обстріляли Куп’янський район. Один чоловік дістав поранення, ще двоє людей перебувають під завалами.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Є влучання в адміністративну будівлю. Поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей. На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією Синєгубова, російські військові запустили по Куп’янському району С-300.