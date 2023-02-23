Кримінал

Росіяни обстріляли Куп’янський район: поранений чоловік, під завалами люди

23 Лютого 2023 11:55
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війна

Російські військові 23 лютого обстріляли Куп’янський район. Один чоловік дістав поранення, ще двоє людей перебувають під завалами.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Є влучання в адміністративну будівлю. Поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей. На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією Синєгубова, російські військові запустили по Куп’янському району С-300.


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