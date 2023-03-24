Кримінал

Окупанти накрили артилерійським вогнем Білозерку на Херсонщині

24 Березня 2023 10:56
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війна

Зранку 24 березня російсько-окупаційні війська здійснили масований артилерійський обстріл селища Білозерка Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

«Поруч немає жодного військового обʼєкта, військові РФ прицільно били по домівках мирних жителів області. І це в час, коли люди ще спали у своїх оселях», — зазначили там.

В ОВА уточнили, що внаслідок ранкової атаки загинула одна людина, ще четверо були поранені. Двом постраждалим допомогу надали медики, які прибули на місце обстрілу. Ще двох жінок із тяжкими пораненнями госпіталізували, вони у важкому стані.


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