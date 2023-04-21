Кримінал

Керував транспортною сферою в окупованій Балаклії: чоловіка підозрюють у співпраці з військовими РФ

21 Квітня 2023 11:42
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окупація, поліція

42-річному чоловіку заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі. За даними СБУ, він організовував роботу автотранспортної сфери на території Балаклійської громади під час окупації.

“У червні 2022 року, коли Балаклія була захоплена російськими загарбниками, місцевий мешканець добровільно погодився керувати транспортним відділом в окупаційній адміністрації”, — повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

За даними поліції, чоловік керував відділом Ізюмської адміністрації з постійним місцем роботи в Балаклії.

За інформацією слідства, підозрюваний:

  • набирав працівників до відділу;
  • проводив співбесіди з кандидатами на посади водіїв;
  • складав та виписував подорожні листи на підпорядкованих йому водіїв, встановлені за зразком РФ;
  • брав участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади;
  • контролював виїзди водіїв міського транспорту на встановлені та затверджені ним маршрути;
  • проводив наради з працівниками тощо.

“Напередодні деокупації чоловік втік з Балаклії разом з російськими солдатами й наразі переховується на непідконтрольних територіях”, — повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Нині слідчі вирішують, чи оголошувати підозрюваного у розшук. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.


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