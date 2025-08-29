191 бій на фронті зафіксував Генштаб за добу: окупанти тиснуть на Лиманському та Покровському напрямках

Розпочалася 1283 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 28 по 29 серпня на фронті відбулося 191 боєзіткнення. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 37 штурмів, на Лиманському напрямку окупанти атакували 31 раз.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Реклама

Протягом доби противник завдав трьох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5358 обстрілів, зокрема 102 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6205 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів:

Маломихайлівка Дніпропетровської області;

Дружківка, Костянтинівка, Іллінівка Донецької області;

Білогір’я Запорізької області;

Козацьке Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 163 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки.

На Сіверському напрямку українські військові зупинили десять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного.

Краматорський, Торецький та Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Щербинівки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.