139 боїв відбулося на фронті за добу: у Генштабі оновили дані по напрямках

Розпочалася 1282 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 27 по 28 серпня Збройні сили України відбили 139 атак росіян. На Покровському напрямку ЗСУ відбувся 41 бій атаки, на Новопавлівському — 21, на Лиманському напрямку окупанти атакували 20 разів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби загарбники завдали 84 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах, зокрема 86 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів:

Заріччя Сумської області;

Білогір’я, Степногірськ Запорізької області;

Миколаївка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 17 авіаційних ударів – скинув при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 245 обстрілів, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.

Торецький та Покровський напрямки

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках минулої доби наступальних дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.