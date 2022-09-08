Політика

ЗСУ розпочали навчання на кордоні з Білоруссю

8 Вересня 2022 20:14
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Збройні Сили України розпочали у четвер навчання на кордоні з Білоруссю. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу бригадний генерал Олексій Громов. Він зазначив, що це українська відповідь на аналогічні білоруські дії.

Навчання білоруської армії відбуваються у Брестській, Мінській та Вітебській областях. Вони продовжаться до 14 вересня.

«Сьогодні розпочалися командно-штабні навчання Збройних Сил Білорусі за участю військових частин Західного оперативного командування. Реагуючи на це, ми проводимо навчання в областях, що межують із Білоруссю. У них беруть участь підрозділи Збройних Сил України у співпраці з Національною гвардією, Національною поліцією та Державною службою охорони кордону», – повідомив генерал Громов.

За даними української розвідки, вздовж кордону з Україною зосереджено 6 батальйонів білоруських збройних сил.


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