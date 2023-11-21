ЗСУ помстилися за 128-у бригаду

Українські воїни завдали удару по скупченню російських військових зі 810-ї бригади морської піхоти у Херсонській області. Загинули десятки окупантів, а ще сотні поранені.

Про ураження скупчення окупантів написав командир підрозділу аеророзвідки “Птахи Мадяра” Роберт Бровді.

“Відплата. Бумеранг: за два тижні після атаки на 128-му. 810- та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову”, – написав він.

За його словами, загинули 25 окупантів, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни ретельно приховують.

“Накрили” окупантів в День ракетно-артилерійських військ РФ під час нагородження (19 листопада). Під вогонь потрапила 810-та севастопольська бригада морської піхоти в Херсонській області.

3 листопада у прифронтовому селі в Запорізькій області російська ракета влучила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Трагедія забрала життя 19 бійців, десятки військових отримали поранення, також були поранені і серед місцевого населення.