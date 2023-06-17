Суспільство

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили більше п’яти ворожих рот

17 Червня 2023 15:13
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війна, зсу, контрнаступ

Українські воїни протягом доби виконали 1794 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили більше п’яти рот росіян.

Про це пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський. 

Згідно з повідомленням, активна робота наших воїнів на Таврійському напрямку продовжується. Є успіхи й просування.

“Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1794 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти рот”, – пише він.

Загалом було знищено й пошкоджено 88 одиниць озброєння і військової техніки росіян, зокрема:

  • вертоліт Ка-52;
  • 11 танків;
  • 20 одиниць БМП;
  • 2 БТР;
  • 3 гаубиці 2А65 “Мста-С”;
  • гаубиця 2А65 “Мста-Б”;
  • БпЛА “Zala”;
  • БпЛА “Shahed-136”;
  • БпЛА “Орлан-10”;
  • БМ-21 “Град”;
  • РЕБ “Житель”;
  • 4 САУ “Акація”;
  • САУ “Гвоздика”;
  • система залпового вогню “Солнцепьок”.

Тарнавський додав, що було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.


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