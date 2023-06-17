На Таврійському напрямку ЗСУ знищили більше п’яти ворожих рот

Українські воїни протягом доби виконали 1794 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили більше п’яти рот росіян.

Про це пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

Згідно з повідомленням, активна робота наших воїнів на Таврійському напрямку продовжується. Є успіхи й просування.

“Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1794 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти рот”, – пише він.

Загалом було знищено й пошкоджено 88 одиниць озброєння і військової техніки росіян, зокрема:

вертоліт Ка-52;

11 танків;

20 одиниць БМП;

2 БТР;

3 гаубиці 2А65 “Мста-С”;

гаубиця 2А65 “Мста-Б”;

БпЛА “Zala”;

БпЛА “Shahed-136”;

БпЛА “Орлан-10”;

БМ-21 “Град”;

РЕБ “Житель”;

4 САУ “Акація”;

САУ “Гвоздика”;

система залпового вогню “Солнцепьок”.

Тарнавський додав, що було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.