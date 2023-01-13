Політика

ЗМІ: Міністр оборони Німеччини йде у відставку

13 Січня 2023 22:05
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німеччина

Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт вирішила подати у відставку. Про це повідомляє газета Bild із посиланням на низку джерел.

Видання пише, що дата відставки поки що не відома.

Ініціатива відмовитися від посади походить від неї, а не від канцелярії. Зараз йдеться про точний час відставки. Її наступника вже обговорюють усередині уряду.

“Коли в січні 2022 року близько 200 000 російських солдатів марширували перед кордонами України, Ламбрехт з гордістю оголосив про поставку 5 000 шоломів в Україну. Ганьба!”, – пише Bild.


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