ЗМІ: Міністр оборони Німеччини йде у відставку

Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт вирішила подати у відставку. Про це повідомляє газета Bild із посиланням на низку джерел.

Видання пише, що дата відставки поки що не відома.

Ініціатива відмовитися від посади походить від неї, а не від канцелярії. Зараз йдеться про точний час відставки. Її наступника вже обговорюють усередині уряду.

“Коли в січні 2022 року близько 200 000 російських солдатів марширували перед кордонами України, Ламбрехт з гордістю оголосив про поставку 5 000 шоломів в Україну. Ганьба!”, – пише Bild.