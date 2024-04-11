Політика

Зеленський зустрівся з президентами Чехії, Литви, Латвії та Румунії

11 Квітня 2024 16:12
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Чеської Республіки Петром Павелом / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Вільнюса провів зустрічі із президентами Чехії Петром Павелом, Латвії — Едгарсом Рінкевичсом, Литви — Гітанасом Наусєдою та Румунії — Клаусом Йоханнісом.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зеленський поінформував колег про нинішню ситуацію на фронті та наслідки російських обстрілів для критичної інфраструктури. Він також розповів про те, що саме потрібно Україні для захисту своїх міст і допомоги військовим.

“Дуже важлива протиповітряна оборона. Це дуже великий виклик для нас. Ви знаєте, що цього ранку знову атаковані ракетами Харків, Одеса, Запоріжжя, Київщина, а також інші наші регіони. Саме тому для нас протиповітряна оборона — це питання номер один”, — сказав Зеленський.

Із президентом Чехії Петром Павелом Зеленський обговорив оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, інтеграцію до ЄС і НАТО й укладення двосторонньої безпекової угоди.

З президентом Литви сторони обмінялися думками щодо реалізації української “формули миру”, зокрема обговорили підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії. Під час зустрічі президенти також обговорили підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.

А з Латвією Україна підписала двосторонню безпекову угоду, згідно з якою Рига зобов’язалась надавати щорічну допомогу та підтримувати Україну під час вступу до ЄС і НАТО.

З президентом Румунії Йоханнісом Зеленський обговорив роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою. “Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна — Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки”, — зазначив президент України.


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