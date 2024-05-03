Політика

Зеленський зустрівся з Кемероном у Києві

3 Травня 2024 09:32
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Зустріч Володимира Зеленського з Девідом Кемероном / ОПУ

Напередодні в Києві президент України зустрівся із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном.

Про це повідомила пресслужба глави Української держави вранці 3 травня.

Зеленський подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.

«Надання цього пакета, разом із надважливим рішенням США про допомогу, має велике значення для нас у цей ключовий момент», – сказав він.

Президент поінформував про ситуацію на фронті й наголосив: важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.

Зазначається, що особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту «Групи семи» в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.


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