Політика

Зеленський зустрівся із сенатором Конгресу США 

18 Березня 2024 19:37
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Володимир Зеленський та Ліндсі Грем / ОПУ

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 18 березня, зустрівся із членом Сенату Конгресу Сполучних Штатів Ліндсі Гремом. Зокрема сторони обговорили питання подальшої всебічної допомоги Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського він також поінформував Грема про ситуацію на передовій та першочергові потреби Збройних сил України. Президент наголосив на критичній важливості подальшого надання партнерами військово-технічної допомоги, зокрема систем ППО та ракет до них.

“Окрема увага – питанням євроатлантичної інтеграції нашої країни, подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора та використання заморожених російських активів для нагальних потреб України”, — сказав Зеленський.

Під час розмови із Гремом президент акцентував на підтримці з боку США, яка зараз як ніколи важлива для реалізації планів із деокупації територій України та захисту людей.


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