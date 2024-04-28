Зеленський знову закликав прискорити постачання зброї

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до міжнародного співтовариства із закликом якнайшвидше доставити в Україну засоби ППО, а також почати з Україною офіційні переговори про вступ до Євросоюзу і НАТО.

На сьогодні становище українських військ на фронті продовжує погіршуватися, і постачання озброєнь відповідно до нового пакета допомоги, схваленого 23 квітня, життєво необхідне.

Президент заявив, що переговорив із лідером меншості в Палаті представників Конгресу США Гакімом Джефрісом, подякував Конгресу за допомогу, але додав, що Україна працює з усіма партнерами, щоб досягти такої швидкості поставок, яка б дала змогу Україні зберегти свої позиції і зірвати військові плани Росії.

“Ми все ще чекаємо поставок, які були обіцяні Україні”, – сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

“Ми чекаємо таких обсягів і масштабів, які можуть змінити ситуацію на полі бою в інтересах України”, – додав Зеленський.

Президент України також наголосив, що країна виконала всі умови щодо початку переговорів про вступ до ЄС, і що тепер свої зобов’язання має виконати і Європейський союз.

Щодо вступу до НАТО Зеленський сказав, що кожна країна, яка має спільні цінності з Альянсом і готова їх захищати, заслуговує на запрошення.