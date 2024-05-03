Зеленський відвідав Хмельницький: заслухав доповіді щодо РЕБ та ППО в області

Президент України заслухав у Хмельницькому доповіді щодо ППО і РЕБ на ключових обʼєктах області. Крім того обговорили безпеку Хмельницької атомної станції.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Сьогодні – у Хмельницькому. День присвячений ситуації в області: безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППО і РЕБ в області – на ключових обʼєктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих обʼєктів, які були пошкоджені російськими ударами», – відзначив Президент.

За його словами, зараз найважливіше – все робити на своєму рівні так, щоб уся Україна могла досягти потрібних результатів.

«Кожен, хто воює заради нашої держави, кожен, хто працює, щоб ми вистояли, усі, хто допомагають, – дякую вам і пишаюся вами», – відзначив Зеленський.