Політика

Зеленський відвідав Чернігівщину та перевірив хід будівництва фортифікацій

5 Квітня 2024 18:58
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Президент Зеленський на прикордонні Чернігівщини / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня відвідав Чернігівщину та перевірив хід будівництва фортифікацій на прикордонні.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зеленський оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТРів, протитанковий рів. Опорний пункт, який обладнано невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога, йдеться на сайті Офісу Президента.

Президенту доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, в області нарощується капітальна фортифікація. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створили суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.


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