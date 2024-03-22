Суспільство

Зеленський відреагував на масовану атаку ворога 22 березня

22 Березня 2024 09:04
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зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України заявив, що ворог запустив 60 “шахедів” і 90 ракет.

Про це він написав у телеграм.

“За цю ніч було понад 60 “шахедів” і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору”, – написав президент.

За його словами, рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства уже допомагають людям. Також триває відновлення постачання електрики.

Зеленський заявив, що у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги Україні. У “шахедів” немає нерішучості, як у деяких політиків.

“Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи “Петріот” повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви”, – додав Зеленський.


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