Політика

Зеленський призначив голову Хмельницької ОДА

3 Травня 2024 11:40
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Володимир Зеленський / Getty Images

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОДА.

Відповідний указ №268/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

«Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації», – йдеться у документі.

Сергій Тюрін народився 19 травня 1977 року. У 2001 році закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «правознавство».

Ще під час навчання з 2000 року працював юристом приватного малого підприємства «М-Інвест» у місті Хмельницький. У 2002—2004 роках обіймав посаду юриста Державного резервного насіннєвого фонду України (Київ). Із 2004 року розпочав займатися адвокатською практикою, спочатку до 2008 року був одним із партнерів юридичної фірми «Гвоздій та Партнери» в Києві, а з 2008 до січня 2021-го працював адвокатом, партнером та виконавчим директором столичної юридичної фірми «С. Т. Партнерс».

Одночасно з грудня 2019 року до січня 2021 року працював адвокатом і керуючим партнером юридично-консалтингової групи компаній «Інстейт Груп» в Києві. У цей період був обраний головою комітету з господарського права та процесу Національної асоціації адвокатів України.


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