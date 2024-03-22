Політика

Зеленський провів засідання Ставки. Єдина тема – енергетика

22 Березня 2024 17:55
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електроенергія, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 22 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На засіданні розглядали лише одне питання – енергетика.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах. 

“Усі доповіді присвячені ліквідації наслідків російського злочинного обстрілу. Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Хмельницький та область, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина та всі постраждалі міста й громади.

Заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою” – повідомив Зеленский.

З доповідями були голови правління “Укренерго” та “Нафтогазу”. Головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук доповіли про роботу ППО.

“Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом” – підсумував президент.


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