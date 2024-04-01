Політика

Зеленський провів нараду щодо перспектив України у співпраці з НАТО

1 Квітня 2024 20:40
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зеленський, нато
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розповів про деталі спеціальної наради щодо перспектив України у співпраці з Північноатлантичним альянсом у 2024 році.

“Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства. Цей рік ставить перед відносинами між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії”, – сказав він у традиційному відеозверненні.

Як зазначив Зеленський, тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі.


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