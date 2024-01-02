Зеленський повідомив про кількість загиблих і поранених після масованого ракетного удару по Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в результаті чергового російського удару по Україні на даний час відомо про 4 загиблих і 92 поранених.

Про це повідомив Зеленський у Facebook.

“Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким”.

Президент нагадав, що з 31 грудня російські загарбникик застосували вже близько 170 “шахедів” і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах.

“Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не “петріоти” та інші захисні системи”, – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що цього року Україна продовжить роботу з усіма у світі, “хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне”.

“Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить”, – підкреслив Зеленський.