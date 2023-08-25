Політика

Зеленський поспілкувався з Байденом

25 Серпня 2023 11:25
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зеленський, байден

Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден під час телефонної розмови з нагоди Дня незалежності України, обговорили передачу винищувачах F-16 та притягнення Росії до відповідальності.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Білий дім.

“Від імені американського народу президент Байден висловив своє захоплення хоробрістю та жертовністю українського народу, який бореться за свою свободу та безпечне майбутнє”.

Повідомляється, що лідери держав обговорили початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та прискорення надання дозволу іншим країнам на передачу Україні своїх літаків після завершення навчань.

Байден підтвердив зобов’язання США підтримувати оборону України від російської агресії “стільки, скільки буде потрібно, та притягати Росію до відповідальності за її дії”.


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