Політика

Зеленський планує переконати Байдена передати Україні ATACMS

11 Вересня 2023 13:53
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зеленський, байден

Президент Володимир Зеленський сподівається переконати президента США Джо Байдена передати Силам оборони тактичні балістичні комплекси ATACMS, щоб почати використовувати їх проти російських окупантів уже цієї осені.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

“Сподіваюся, розмовлятиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS”, – сказав президент.

З його слів, це буде не перша розмова з Байденом щодо ATACMS.

“Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени”, – додав він.


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