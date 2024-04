Президент Володимир Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області.

Про це він повідомив у соцмережах.

“Харківщина. Будівництво фортифікацій. Дякую всім, хто працює для того, щоб Україна була міцнішою”, — написав президент.

The Kharkiv region. Fortification construction. I am grateful to everyone who works to strengthen Ukraine!



