Політика

Зеленський обговорив з прем’єрами Швеції та Люксембургу оборонну допомогу для України

13 Травня 2024 15:55
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Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з премʼєр-міністрами Швеції та Люксембургу Ульфом Крістерссоном і Люком Фріденом.

“Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО. Дякую за підтримку та підготовку нових рішень”, — зазначив Зеленський.

Він додав, що Швеція та Люксембург візьмуть участь у Саміті миру, який є першою можливістю напрацювати основу для відновлення повної сили міжнародного права.

Зеленський подякував Крістерссону і Фрідену за готовність разом наближати справедливий мир.


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