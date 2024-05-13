Зеленський обговорив з прем’єрами Швеції та Люксембургу оборонну допомогу для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з премʼєр-міністрами Швеції та Люксембургу Ульфом Крістерссоном і Люком Фріденом.

“Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО. Дякую за підтримку та підготовку нових рішень”, — зазначив Зеленський.

Він додав, що Швеція та Люксембург візьмуть участь у Саміті миру, який є першою можливістю напрацювати основу для відновлення повної сили міжнародного права.

Зеленський подякував Крістерссону і Фрідену за готовність разом наближати справедливий мир.