Політика

Зеленський назвав слова Трампа щодо здачі територій РФ для припинення війни примітивними

10 Квітня 2024 11:39
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зеленський, трамп
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України розкритикував висловлені Дональдом Трампом ідеї щодо здачі територій України з метою припинення війни.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Politico.

Глава держави зазначив, що готовий вислухати пропозиції Трампа щодо припинення війни, але, за його словами, “якщо вони полягають у тому, що ми просто віддаємо наші території, то вони дуже примітивні”.

“Мені потрібні дуже сильні аргументи. Мені не потрібна фантастична ідея. Мені потрібна реальна ідея, тому що на кону життя людей”, – додав Зеленський.

Водночас президент України з повагою відгукнувся про Трампа як про лідера, з яким він прагне побудувати конструктивне партнерство, зауважує Politico.

“Ми передавали меседжі та контекст через відповідних людей. Ми говорили, що хотіли б, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, побачив усе на власні очі та зробив власні висновки. У будь-якому випадку, я готовий з ним зустрітися та обговорити це питання”, – вказав Зеленський.

Глава держави також заявив, що Трамп висловив свою зацікавленість у прийнятті запрошення, але не призначив дату.


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