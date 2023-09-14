Політика

Зеленський наступного тижня зустрінеться з Байденом, – NBC

14 Вересня 2023 21:09
читать на русском →
зеленський, байден

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє NBC News.

“Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що також він має зустрітися з президентом Джо Байденом.

Поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку або в Білому домі. Востаннє Байден зустрічався із Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Зеленський публічно заявив про свій намір виступати на ГА ООН протягом кількох місяців.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Вересня 2023 21:09

Зеленський наступного тижня зустрінеться з Байденом, – NBC
14 Вересня 2023 21:25

Умєров провів телефонну розмову з генсеком НАТО Столтенбергом
14 Вересня 2023 19:40

Сили оборони атакували два російські патрульні кораблі, – СтратКом ЗСУ
14 Вересня 2023 18:54

Оперативна обстановка на сході та півдні залишається складною, – Генштаб
14 Вересня 2023 17:34

США ввели нові масштабні санкції проти Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
усі думки