Зеленський: Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський вважає, що людям в Україні треба навчитися жити в умовах протистояння.

“Україні потрібно знати, що в той чи інший момент вона може залишитися одна, в той чи інший момент може якийсь партнер відколотися через якісь внутрішні процеси або внутрішню політику, або навіть через вибори”, – сказав він в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

“Але нам потрібно навчитися з цим жити, просто навчитися. Ізраїль воює, ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей, мінімізувати жертви як, наприклад, в Ізраїлі”, – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може війна перейти на територію Росії, Зеленський сказав: “Я вважаю, що це великий ризик, що ми точно залишимося одні”.

Президент також вважає, що Україна отримає від США гарантії безпеки на зразок ізраїльських.

“Ізраїльська модель. Зі Сполученими Штатами Америки у нас напевно буде саме така модель. Ізраїльська, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси, тощо”, – сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що ця угода має бути ратифікована в Конгресі.

“Це голосовані в Конгресі речі. І, відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав”, – сказав він про угоди з країнами Європи.

За словами Зеленського, “для нас запрошення в НАТО – це політичне рішення миру, кінцеве рішення миру. Я боровся за запрошення тільки через це. Тому що для мене запрошення – це відповідне рішення в головах багатьох бюрократів”.

Він також виказав переконання, що одним із перспективних напрямів розвитку України зараз і після нашої перемоги будуть виробництва, пов’язані з безпекою та технологіями безпеки.

“Можливості в Україні великі: від технологій до агропромислового комплексу. Зараз новий напрям, у якому ми номер один, – це напрям безпеки”, – зазначив глава держави.

Президент розповів, що Україна відгукнулася на запит партнерів щодо проведення форуму у сфері military tech, який відбудеться саме в нашій країні в жовтні.

За його словами, форум має намір відвідати багато підприємств – провідні представники галузі з різних країн світу та континентів. Зеленський не виключив можливості укладення контрактів під час цього заходу. Глава держави наголосив, що Україна вже відродила лінії оборонно-промислового комплексу та виробляє низку обладнання натовського зразка.

“Це має велике значення, що ми є випробувачем, піонером – у хорошому сенсі цього слова – започаткування і застосування багатьох видів амуніції, сучасних. Для багатьох бізнесменів світу – це великий приклад. Я думаю, у цьому напрямку – military tech, у діджиталі – ми в цьому напрямку будемо номер один. Принаймні, на Європейському континенті”, – розповів глава держави.

Крім того, на підприємствах “Укроборонпрому” запущено кілька програм, зокрема ракетних. Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україна виробляє “нептуни”, “стугни”, “корсари”, і обсяги цього виробництва значно зростають. “Просто колосальні цифри, постійно на фронті, яких постійно потребують, які схвалюють наші військові, і їм хочеться ще більше, але ви навіть не уявляєте, яку кількість ми будуємо. Просто велику, дуже велику”, – зазначив президент.

Також, за словами глави держави, Україна налагодила виробництво артилерії натовського зразка. “Її ніколи не було в Україні і не повинно бути, але ми змогли домовитися. У нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні перебуває на полі бою, 155 калібру, якої ніколи не було. У нас тепер уже виробництво і виробництво не однієї системи, а виробництво системне. Цього поки що мало, дуже мало для фронту, але це вже в рази більше, ніж було”, – сказав він і додав, що виробництво багатьох речей потребує обговорення з партнерами для отримання технологічних дозволів.