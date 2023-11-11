Зеленський нагородив захисників Херсона, які загинули у Бузковому парку

Указом президента України присвоєно почесні звання та державні нагороди херсонським бійцям, які загинули у Бузковому парку, повідомив у Telegram очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Бузковий парк. Він – символ трагедії, горя і біди, яку принесла Росія Херсону. Він – символ мужності, жертовності та героїзму херсонців. Тут воїни, озброєні лише автоматами та “коктейлями Молотова”, протистояли переважаючим силами окупантів. Розуміли, що на кону їхні життя. Але інакше не могли. Бо ж на іншій шальці терезів – майбутнє всього народу і наступних поколінь. На жаль, більшість бійців тероборони полягли в цьому нерівному бою. Указом президента України присвоєно почесні звання та державні нагороди херсонським бійцям. Посмертно”, – написав голова ОВА.

Але їхній подвиг увійшов в історію, а їхній вчинок, зазначив Прокудін, показав усьому світові, що нам не потрібен «руській мір» і що свого ми не віддамо. Голова ОВА додав, що сьогодні у вільному Херсоні, в бузковому парку майорять синьо-жовті прапори і звучать імена наших героїв.

Нагадаємо, бій у Бузковому парку Шуменського району Херсона відбувся 1 березня 2022 року, там російську бронетехніку зустріли херсонські тероборонці, озброєні лише автоматами та “коктейлями Молотова”, більшість захисників полягли в тому бою.