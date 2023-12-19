Заступник голови Нацполіції Тишлек написав заяву на відставку

Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек подав рапорт на звільнення.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі Нацполіції України.

“Так, він подав рапорт на звільнення”, – заявили у Нацполіції.

Раніше, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а він користується нерухомістю та автомобілем родини партнера очільника ростовського кримінального угруповання.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що ДБР відкрило кримінальне провадження та проводиться службове розслідування. Тишлека відсторонили від виконання службових обов’язків.