Кримінал

З Естонії до США екстрадували контрабандиста західної зброї з РФ

14 Липня 2023 19:48
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сша, контрабанда, росія, естонія

З Естонії до Сполучених Штатів екстрадували росіянина Вадима Конощенка, якого звинувачують у контрабанді з Америки до РФ військових технологій та боєприпасів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Вадим Конощенок – громадянин Росії і ймовірний співробітник російської Федеральної служби безпеки– був заарештований в Естонії за попереднім ордером на арешт, виданим у США, й екстрадований з Естонії до Сполучених Штатів 13 липня.

Очікується, що росіянин у п’ятницю в другій половині дня постане перед федеральним суддею у Брукліні за звинуваченням у змові та іншими звинуваченнями, пов’язаними з глобальною мережею закупівель та відмиванням грошей від імені російського уряду.


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