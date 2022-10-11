Суспільство

Єврокомісія продовжить термін тимчасового захисту для українців

11 Жовтня 2022 09:46
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біженці

Єврокомісія продовжить до березня 2024 року дію директиви про тимчасовий захист для українців, які через війну вимушено покинули будинки та приїхали до ЄС. Про це заявила голова комісії із внутрішніх справ ЄС Ілва Йоханссон. Вона наголосила, що рішення ухвалено на тлі масованих обстрілів українських міст у понеділок, 10 жовтня.

За словами Йоханссон, під тимчасовим захистом країн Євросоюзу перебувають понад 4 мільйони українців.

Глава комісії також звернула увагу на те, що ЄС відкрив нову програму для пошуку роботи в країнах союзу.


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