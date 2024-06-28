Політика

“Я знаю, що вже не молодий”: Байден визнав поганий виступ на дебатах
28 Червня 2024 21:47
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байден, вибори, сша
Президент США Джо Байден під час перших президентських дебатів з колишнім президентом США Дональдом Трампом / Фото: The New York Times

Президент США Джо Байден прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом визнавши, що він поганим.

Про це повідомляє The Guardian.

“Я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду”, – висловився Байден.

Він визнав, що справді вже є в похилому віці, проте розуміє, як “виконувати роботу” президента США, зазначивши: “коли ти потрапляєш в нокдаун, ти знову встаєш”.

“Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі”, – підкреслив президент.

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом.

CNN провело швидкі опитування після зустрічі кандидатів: 67% американців вважають, що Трамп був переконливішим за Байдена й показав себе краще. До дебатів перевагу Трампа передбачали 55%.


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