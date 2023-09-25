Вина Багратіоні: основні характеристики та особливості

У технології виробництва ігристих вин Bagrationi сучасні методи переплітаються з давніми грузинськими традиціями. Для їхнього виготовлення використовують 6 основних і близько дев’яти допоміжних сортів винограду. Це дає змогу створювати напої з благородним смаком і приголомшливим м’яким ароматом.

Основні характеристики ігристого Багратіоні

Поговоримо про особливості шампанського бренду.

Сорти ягід

Під час виробництва напоїв використовуються місцеві сорти винограду, зокрема Rkatsiteli, Tsitska, Mtsvane, Chinuri. Свої унікальні характеристики ягоди отримали завдяки стародавнім методам вирощування, ґрунту, клімату. Підбираючи ягоди для вина, виробники враховують їхні специфічні характеристики, потенціал.

Метод виробництва

Під час створення ігристих бренд використовує метод шампанізації або пляшкової ферментації. Це дає змогу надати напоям характерного багатого смаку, складного аромату, насиченої піни.

Витримка та особливості смаку

Вина Багратіоні вирізняються свіжістю, квітковими та фруктовими нотами. Їхня кислотність легка, приємна. Через 6–10 місяців можна дегустувати молоді вина. Їм властиві свіжі фруктові нотки. Витримані сорти мають більш складний і глибокий смак.

Різновиди Bagrationi

Основний асортимент грузинських ігристих вин складають:

Reserve Brut. Сухе вино має елегантний смак із нотами ананаса, білого персика, меду, цитрусових, легкою гіркотою мигдалю. В ароматі чути тони айви, груші, яблука, марципана. Якщо потрібен аперитив, напій до легких страв, закусок, десертів, фруктів, сухе шампанське Bagrationi – чудовий вибір.

Bagrationi Gold. Напівсолодкий напій, під час виробництва якого використовують ягоди сортів «Чинурі», «Цицка», «Сапераві». Смак вина тонкий, гармонійний. У його ароматі вловлюються фруктові нотки й аромат бузку. Може подаватися як аперитив, використовуватися для створення коктейлів. Поєднується з десертами, овочевими салатами, фруктами.

Rose. Створюється з купажу грузинських сортів винограду «Сапераві», «Мцване», «Горулі», «Чінебулі», «Цицка». Легке рожеве вино з ягідно-фруктовим присмаком, збалансованою кислотністю. Подається з фруктовими салатами, десертами, фруктами, рибними стравами, морськими делікатесами.

У продажу також представлені ігристі напої Багратіоні:

Classic. Світле шампанське з хорошою структурою та делікатним смаком. Аромат насичений нотками яблук, дині, екзотичних фруктів.

Finest. Біле ігристе преміумкласу. Виробляється в обмеженій кількості. В ароматі чути фруктові та цитрусові ноти.

Rouge. Червоний ігристий напій з інтенсивним смаком і ароматом, в яких чути ягідні мотиви.

Гарантією отримання якісного шампанського є його купівля в перевіреного продавця. Тільки оригінальна продукція представлена в каталозі Maudau. Тут ви знайдете асортимент ігристих напоїв від найкращих виробників Грузії, Італії, Франції, Німеччини, Іспанії та інших країн світу.