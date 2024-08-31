Політика

Ворог продовжує тиснути наших захисників на Покровському і Курахівському напрямках – Генштаб
31 Серпня 2024 16:44
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генштаб
Евакуація з Покровська / Фото Євгена Васильєва, ZMINA. Центр прав людини

Від початку доби ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109. Найбільш активний противник на Покровському і Курахівському напрямках.

Про це йдеться у зведенніі Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

  • На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська. Липці і Малі Проходи потрапили під вороже бомбардування.
  • На Куп’янському напрямку противник 12 разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Синьківки, Колісниківки і у бік Лозової. Половина з цих боєзіткнень ще тривають.
  • На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Невського, Новосадового, Діброви та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, а три – продовжуються. Окупанти били НАРами з гелікоптерів Ка-52 по Сергіївці.
  • Намагається ворог знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Званівки та Спірного провів сім атак. Отримав жорстку відсіч. Бої неподалік Виїмки і Верхньокам’янського ще продовжуються.
  • На Краматорському напрямку загарбники розпочинали 12 штурмів біля Калинівки, Часового Яру, Андріївки і Кліщіївки. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районах Калинівки та Андріївки.
  • На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти. Вісім з них наші воїни зупинили. Бій ще точиться в районі Неліпівки, де ворог атакує найактивніше.
  • На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень, майже половина, пройшли біля Новогродівки. Селідове та Покровськ зазнали ударів КАБами.
  • Зафіксовано 21 ворожу атаку у бік Українська, Лісівки, Галицинівки, Георгіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. У районах Георгіївки і Костянтинівки окупанти прикладали основні зусилля – провели одинадцять та п’ять штурмів відповідно.
  • На Времівському напрямку тривають два боєзіткнення неподалік Вугледара та Времівки. Ще тричі ворог проводив атаки у бік Макарівки – отримав жорстку відсіч.
  • На Оріхівському напрямку окупанти безуспішно атакували тричі, біля Малої Токмачки і Роботиного. По Рівнополю випустили двадцять некерованих авіаракет з озброєння вертольотів.
  • На Придніпровському напрямку успішно відбито один ворожий штурм.

На решті напрямків без особливих змін.


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