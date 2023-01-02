Кримінал

Вночі Київ знов було атаковано дронами – збито щонайменше 20 цілей

2 Січня 2023 07:04
24
бпла

Сьогодні вночі над столицею було збито 20 повітряних цілей, повідомила Київська МВА.

Внаслідок повітряної атаки пошкоджено житловий будинок та постраждав 19-річний хлопець.

Стало також відомо, що в результаті нічного обстрілу столиці були пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. Про це у телеграмі повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

За його словами, в місті наразі почались аварійні відключення електроенергії та знеструмлені деякі об‘єкти теплопостачання.

При цьому водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі.

Повітряне командування “Схід” заявило, що над Дніпропетровською та Запорізькою областями ППО збила дев’ять іранських дронів та ракету.

“Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу “Шахед” та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро. Ще 3 “Шахеди” збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням “Схід”, – передає пресслужба ПК “Схід”.

Ще три іранські дрони збила протиповітряна оборона Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням “Схід”.

Раніше роботу ППО в Дніпропетровській області підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.


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