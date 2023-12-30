Кримінал

Внаслідок ворожої атаки на центр Харкова поранено щонайменше 20 осіб

30 Грудня 2023 21:55
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харків, ракетний удар

Сьогодні, близько 19:10 російські військові завдали ракетні удари по центральній частині м. Харкова.

У результаті обстрілів пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгівельні павільйоні та автомобілі людей тощо.

За інформацією обласної прокуратури, станом на зараз відомо про 20 поранених, серед них двоє хлопців 16 та 14 років і радник по безпеці команди журналістів німецького медіа — громадянин Великої Британії.

Девʼятеро осіб з усіх постраждалих отримали допомогу на місці.

За попередніми даними, ворог бив по місту ракетами типу С-300 з території з Бєлгородської області рф.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.


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