Внаслідок обстрілів на Харківщині одна людина загинула, двоє – поранено

У місті Куп’янськ внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років, вона госпіталізована до медичної установи. Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди.

3 російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у с.Борівське, що в Шевченківській громаді. Без постраждалих.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані”, – написав Синєгубов в Telegram.