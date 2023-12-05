Військову базу США в Сирії атакували 15 ракетами

Військову базу США у Сирії бойовики атакували 15 ракетами.

Про це повідомляє Командування Збройних сил США (CENTCOM) у Twitter

За даними CENTCOM, бойовики випустили з Іраку п’ятнадцять 122-міліметрових ракет по військовій базі США Rumalyn Landing Zone в Сирії 3 грудня.

Американські військові зазначають, що постраждалих серед персоналу та пошкоджень техніки немає.

“Об’єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів ISR та передала це місце іракським силам безпеки, які слідували туди і дослідили його.

На місці розміщувався бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет”.