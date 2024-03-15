Війська РФ здійснили ракетний удар по лікарні в селищі під Харковом

Російська армія сьогодні, 15 березня, завдала ракетного удару по селищу Золочів у Харківській області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що о 16:20 війська РФ здійснили ракетний удар ракетами С-300 по Золочеву.
“У результаті удару знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги. Пошкоджено приміщення Золочівської лікарні”, – йдеться в заяві.
За словами очільника області, було знищено 2 автомобілі бригади швидкої допомоги, 2 частково пошкоджено. Інформації про постраждалих не надходило.