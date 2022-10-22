В «Укренерго» назвали області, де сьогодні можливе відключення електроенергії

Сьогодні, 22 жовтня, зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в певних регіонах країни.

В Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях — будуть вимушені відключення електроенергії через велике споживання. Величина обмеження на даний момент значно менша ніж та, що застосовувалася напередодні 21 жовтня, повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками.

Нагадаємо, як диспетчери «Укренерго» приймають рішення про тимчасове обмеження споживачів. Це відбувається якщо в регіоні зростає рівень споживання, і в цей момент туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування.

Водночас, пам’ятайте, що розумне електроспоживання та свідома економія електроенергії в години найбільшого навантаження мереж (з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00) допоможе зменшити ризики примусових відключень споживачів”, – йдеться в повідомленні.

В той же час, після ранішніх обстрілів та перебоями зі світлом по країні в «Укренерго» можуть скоригувати плани та відключати й ті області, які спочатку не планували.