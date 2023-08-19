Суспільство

В Україні збережеться спекотна погода

19 Серпня 2023 20:59
читать на русском →

Погоду в Україні 20 серпня очікують без опадів, лише в більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 17-22°; вдень 30-35°, у Карпатах 24-29°.

У Києві 20 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

У понеділок, 21 серпня, в Україні вночі без опадів, вдень у північних, центральних і Харківській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті територій без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в південних і східних областях вночі 19-24°, вдень 31-36°; на решті територій вночі 15-20°, вдень 28-33°.

У Києві 21 серпня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°; вдень 30-32°.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Серпня 2023 19:05

Ворог намагається відновити втрачене положення в районі Урожайного – Генштаб
19 Серпня 2023 17:06

Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків – Зеленський
19 Серпня 2023 16:50

У Чернігові оголошено жалобу
19 Серпня 2023 14:56

Борель про РФ: “Бензоколонка з атомною бомбою”
19 Серпня 2023 14:32

У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
усі думки