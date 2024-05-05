Суспільство

В Україні очікуються помірні дощі

5 Травня 2024 20:59
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Дзеркальний струмінь у Харкові, 4 травня 2024 / Фото Суспільне Харків

В Україні в понеділок, 6 травня, у західних, північних і в більшості центральних областей вночі місцями невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, місцями грози; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, у Карпатах і на узбережжі морів 14-19°.

У Києві 6 травня вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°.

У вівторок, 7 травня, в Україні в західних, північних, вдень і центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті територій без опадів.

Вітер південно-західний із переходом на північний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі та в південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, у більшості західних і північних областей 15-20°.

У Києві 7 травня короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 12-14°, вдень 16-18°.


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