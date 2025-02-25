Кримінал

В Одесі побили посадовця міської ради: постраждалий в лікарні
25 Лютого 2025 11:06
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Машини "швидкої" / Фото ілюстративне: odessa.comments.ua
Машини "швидкої" / Фото ілюстративне: odessa.comments.ua

Увечері 24 лютого в Одесі у дворі однієї з багатоповерхівок у Пересипському районі міста було скоєно напад на посадовця Одеської міської ради. Поліція шукає нападника, постраждалого госпіталізували.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

На 42-річного чоловіка накинувся невідомий, побив і втік. Потерпілого госпіталізовано з попереднім діагнозом – забійна рана голови та переломи кісток передпліччя.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють правопорушника та всі обставини злочину.


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