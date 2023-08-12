Українська ППО загалом збила 13 “кинджалів” — Ігнат

Українська ППО збила загалом 13 аеробалістичних ракет “Кинджал”, якими Росія обстрілює територію України. Про це повідомив Українському Радіо речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також Українська ППО збила понад 20 “іскандерів” та С-400.

За словами Юрія Ігната, росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 “Кинджал”. Хоча запас “кинджалів” у ворога відносно невеликий.

“Щодо вчорашньої (11 серпня) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, одну з яких збито в Київській області. Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є.

Уже не один “Кинджал” знищено протиповітряною обороною України. 16 травня — 6 ракет, 16 червня — теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 13 “Кинджалів” були збито Протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема “Іскандери” та С-400. Враховуючи, що “Кинджал” рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато”.

За словами Ігната, атака ворога 11 серпня – підтвердження того, що противник володіє інформацією про об’єкти інфраструктури та військові об’єкти і використовує її.

“Українське військове керівництво теж розуміє це, і вживаються всі необхідні заходи, щоб зберегти техніку та особовий склад і щоб якомога менше постраждало цивільне населення”, – наголосив він.