Україна працює над укладенням ще 7 безпекових угод

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує ще сім нових безпекових угод з іншими державами. Одна з цих угод буде підписана з США.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

“Ми готуємо ще 7 нових безпекових документів для нашої держави — двосторонніх безпекових угод, в тому числі безпекової угоди зі Сполученими Штатами: зброя фінанси, політична взаємодія”, — розповів глава держави.

За словами Зеленського, він та його команда працювали над конкретними деталями щодо цих документів, а по деяких з них уже готові тексти двосторонніх угод. Президент запевнив — такі домовленості підтримають Україну “в цей і наступні роки”, поки країна не стане членом НАТО.

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.