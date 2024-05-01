Політика

Україна працює над укладенням ще 7 безпекових угод

1 Травня 2024 20:30
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Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує ще сім нових безпекових угод з іншими державами. Одна з цих угод буде підписана з США.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

“Ми готуємо ще 7 нових безпекових документів для нашої держави — двосторонніх безпекових угод, в тому числі безпекової угоди зі Сполученими Штатами: зброя фінанси, політична взаємодія”, — розповів глава держави.

За словами Зеленського, він та його команда працювали над конкретними деталями щодо цих документів, а по деяких з них уже готові тексти двосторонніх угод. Президент запевнив — такі домовленості підтримають Україну “в цей і наступні роки”, поки країна не стане членом НАТО.

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.


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