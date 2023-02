Україна ніколи не буде перемогою для Росії – Байден

Жорстокість ніколи не зможе зломити волю народу до свободи, заявив президент США Джозеф Байден у день річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

“Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не зітре любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не зломить волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою для Росії. Ніколи”, – написав Байден у твіттері.

I'll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.



A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.



Brutality will never grind down the will of the free.



And Ukraine will never be a victory for Russia. Never.