Політика

Україна ніколи не буде перемогою для Росії – Байден

24 Лютого 2023 15:00
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Жорстокість ніколи не зможе зломити волю народу до свободи, заявив президент США Джозеф Байден у день річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

“Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не зітре любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не зломить волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою для Росії. Ніколи”, – написав Байден у твіттері.


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