У Вінницькій області в ДТП загинуло 12 людей, шестеро із них – діти

На Вінниччині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортного інциденту у якому загинуло 12 людей, у тому числі шестеро дітей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Аварія сталась поблизу села Бродецьке Хмільницького району 22 серпня о 19.28. За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.

Водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.