У Сумах після нічної атаки російських дронів є поранені. Серед них — дитина

Під час атаки російських безпілотників типу Shahed у ніч проти 6 березня в Сумах постраждало п’ятеро людей — четверо дорослих й одна дитина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх в етері «Радіо Свобода».

За його словами, постраждалі зазнали переважно легких травм. Також він розповів, що один із безпілотників збили на підльоті до міста, інші три «шахеди» влучили в мікрорайони Сум. Унаслідок атаки, каже Артюх, загиблих немає, але дуже постраждала інфраструктура міста.

«Один “шахед” був націлений на міську лікарню, де перебувало близько 400 хворих, зокрема 50 були обмежені в русі. Допомогу там було надано відповідними службами», — сказав Артюх.

Водночас в Офісі генерального прокурора стверджують, що постраждалих від атаки в Сумах не п’ятеро, а семеро. Серед них — 10-річна дитина.