Кримінал

У Селидовому тривають рятувальні роботи. Під завалами ймовірно перебувають двоє людей Аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Селидовому тривають другу добу поспіль на місці частково зруйнованого 4-поверхового будинку. Станом на 8 ранку під завалами можливо перебувають двоє людей. Про це повідомили у ДСНС. Всього внаслідок російського ракетного обстрілу міста 15 листопада загинули дві людини, троє травмовані. Зруйновано один приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-х поверховий житловий будинок, пошкоджені 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків. Вночі 15 листопада о 00:10 російські окупанти вдарили по Селидовому чотирма ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомили в обласній прокуратурі. Двоє людей загинули — 85-річна жінка та 59-річний чоловік, ще троє містян постраждали.



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