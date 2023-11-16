Кримінал

У Селидовому тривають рятувальні роботи. Під завалами ймовірно перебувають двоє людей

16 Листопада 2023 09:20
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ракетний удар

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Селидовому тривають другу добу поспіль на місці частково зруйнованого 4-поверхового будинку. Станом на 8 ранку під завалами можливо перебувають двоє людей.

Про це повідомили у ДСНС.

Всього внаслідок російського ракетного обстрілу міста 15 листопада загинули дві людини, троє травмовані.

Зруйновано один приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-х поверховий житловий будинок, пошкоджені 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків.

Вночі 15 листопада о 00:10 російські окупанти вдарили по Селидовому чотирма ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомили в обласній прокуратурі.

Двоє людей загинули — 85-річна жінка та 59-річний чоловік, ще троє містян постраждали.


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