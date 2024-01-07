У с. Рівному на місці зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої дитини

У м. Покровськ Донецької області на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків одну особу врятовано з-під завалів, вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.

Про це йдеться у оперативному зведенні ДСНС станом на 08:00 07 січня щодо ліквідації наслідків обстрілу та пошуково-рятувальної операції у Покровському районі.

У с. Рівне Покровського району вилучили тіло загиблої дитини. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей.

Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб.